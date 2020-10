WindTre è una delle pochissime aziende in grado di convogliare all’interno delle varie promozioni, tutto ciò che l’utente va cercando, ovvero giga, minuti e SMS, senza andare a richiedere un versamento particolarmente elevato.

L’ultima soluzione lanciata dall’azienda prende il nome di Go 70 Fire Plus, è una promozione da 6,99 euro al mese, con canone da pagare solamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile. Ricordiamo infatti che, almeno per quanto riguarda il mondo WindTre, solamente le versioni Easy Pay obbligano il consumatore al pagamento tramite conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile.

La limitazione più grande della WindTre Go 70 Fire Plus riguarda la possibilità di attivazione in determinate province italiane, per i soli utenti provenienti da un MVNO, che non sia LycaMobile, Very Mobile, ho.Mobile o Kena Mobile. La portabilità, come in tutte le altre promozioni di questo tipo, è assolutamente obbligatoria. Inizialmente il cliente dovrà pagare solo 10 euro per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile. Allo stesso tempo non dovrà sottostare a vincoli contrattuali di durata, potrà decidere di abbandonare l’azienda gratis in un qualsiasi momento.

WindTre: promozione spettacolare per tutti gli utenti

All’interno della promozione si trova un bundle assolutamente invitante per ognuno di noi, a conti fatti permette di godere di 200 SMS e di illimitati minuti, da poter utilizzare verso ogni numero in Italia, con anche 70 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile.

Di base si parla di 600Mbps in download, non dimenticatevi però che dipenderà dal vostro smartphone, non tutti i modelli in commercio sono compatibili con velocità così elevate.