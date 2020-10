Arrivano delle interessanti novità per le offerte commerciali di WindTre. In questa stagione autunnale, il provider arancione ha deciso di proseguire la sua importante strategia sul mercato, con iniziative low cost dedicate al mondo della telefonia fissa. In tal modo, Iliad lancia la sfida a TIM, Vodafone ed Iliad.

WindTre, la migliore offerta low cost con 70 Giga internet

Una delle tariffe migliori del momento è senza ombra di dubbio la WindTre Go 70 Fire+. I consumi di questa ricaricabile prevedono 70 Giga internet per navigare in rete attraverso la rete 4G e 4,5G. A questa soglia base si aggiungono anche chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia. Il prezzo di rinnovo è di 6,99 euro ogni trenta giorni. Da aggiungere, inoltre, una spesa di attivazione pari a 10 euro.

Non tutti gli interessati potranno attivare la Wind Go 70 Fire+. In prima battuta c’è da sottolineare come questa tariffa, a differenza di altre, è una Limited Edition. Non in tutte le città quindi sarà possibile accedere alla ricaricabile con 70 Giga.

Seconda condizionale per attivare la promozione WindTre Go 70 Fire+ è la portabilità del numero da un altro gestore. In linea con altre iniziative simili, del provider infatti, quest’offerta sarà disponibile solo per i clienti TIM, Vodafone, Iliad ed altri operatori virtuali. Anche gli ex clienti di WindTre possono accedere alla tariffa.

La WindTre Go 70 Fire+ per queste ragioni non può essere attivata attraverso i canali online di WindTre, ma solo attraverso gli store ufficiali del gestore presenti sul suolo italiano.