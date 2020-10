A partire dal 14 ottobre 2020, sono partite alcune campagne SMS di WindTre dedicate ad alcuni clienti già in target al fine di proporre le opzioni aggiuntive Giga x Te. A quanto pare, WindTre si è aggiornato con delle opzioni aggiuntive anche ai clienti presenti nei sistemi del vecchio brand 3 Italia. La campagna di soffermerà di quattro aggiunte di Wind Tre, due delle quali dedicate all’ex brand 3 Italia.

Iniziamo col dire che si parte con 40 Giga x Te, il quale offre ogni mese ben 40 giga al prezzo di 6,99 euro al mese. Per vecchi clienti 3 Italia, invece, è attiva la campagna SMS per proporre 50 Giga x Te al prezzo di 7,99 euro al mese.

Se vogliamo salire di prezzo, per 9,99 euro c’è l’opzione aggiuntiva 100 Giga x Te con 100 giga al mese. Al contempo, abbiamo 150 Giga x Te per i vecchi clienti 3 Italia, con 150 Giga al prezzo di 14,99 euro al mese.

Ecco un esempio dell’offerta 150 Giga X Te, proposta tramite SMS:

“In arrivo tanti Giga: per te 150 Giga a 14,99 euro al mese! Rispondi 150SI o vai in negozio entro il 18 Ottobre 2020 per attivare. L’offerta può essere disattivata in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi. Sempre vicini con WindTre! Info windtre.it/150gigaxte”.

Invece, ecco un altro esempio dedicato ai già clienti WindTre per l’opzione 100 Giga x Te: “In arrivo tanti Giga: per te 100 Giga a 9,99 euro al mese! Rispondi 100GBOK o vai in negozio entro il 18 Ottobre 2020 per attivare. L’offerta può essere disattivata in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi. Sempre vicini con WindTre”.

Quindi, anche in questo caso si può accettare l’offerta o recandosi in un negozio o rispondendo all’SMS. Gli add-on Giga x Te sono addebitati sul metodo di pagamento in uso o su credito residuo. Oltre a questi, sono presenti altri add-on del portafoglio di WindTre.

Per i clienti che hanno già WindTre si parte con 20 Giga x Te a 4,99 euro al mese. Poi c’è 40 Giga x Te a 6,99 euro al mese. Altri clienti possono attivare invece 100 e 200 Giga x Te, rispettivamente a 9,99 euro e 14,99 euro al mese.

Per i clienti che avevano 3 Italia, invece, gli add-on sono 8 Giga x Te a 3,99 euro al mese, 20 Giga x Te a 5,99 euro al mese, 50 Giga x Te a 7,99 euro al mese, 100 Giga x Te a 12,99 euro al mese e 150 Giga x Te a 14,99 euro al mese.