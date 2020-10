Da alcuni giorni, a meno di eventuali cambiamenti, Vodafone Italia ha deciso di lanciare anche la nuova versione dell’offerta ricaricabile winback Vodafone Special Giga con il nuovo prezzo a 7,99 euro al mese per la nuove attivazioni. Questa prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, 1000 sms verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, 70 giga di traffico internet 2G, 3G e 4G, Digital Service, servizio di reperibilità Chiamami & Recall detariffato, l’ascolto della segreteria telefonica detsriffato e SMS di ricevuta di ritorno detariffato. In questa versione non è incluso Happy Black gratuito a tempo indeterminato. Il nuovo possibile cliente può scegliere anche l’addebito su credito residuo.

Vodafone Special Giga è attivabile per i nuovi clienti Vodafone che attivano una nuova SIM ricaricabile con richiesta di portabilità del proprio numero nel caso in cui si proviene da Iliad, FastWeb e da alcuni Operatori Virtuali (escluso Kena Mobile, ho. Mobile, LycaMobile e Tiscali Mobile).

Vodafone: anche gli ex clienti possono ritornare

Secondo fonti verificate alcuni ex clienti Vodafone Italia, che avevano lasciato il consenso commerciale, stanno ricevendo telefonate da alcuni consulenti in outsourcing che lavorano per conto di Vodafone Italia.

Anche gli ex clienti di Vodafone stanno ricevendo chiamate da alcuni consulenti dando la possibilità di ritornare al vecchio gestore. Questi offrono la possiblità di attivare alcune offerte tariffarie, una di queste è Special Giga a 7,99 euro al mese se si proviene da operatori di telefonia mobile come ad esempio iliad, FastWeb Mobile e Operatori Virtuali.

In caso di superamento degli SMS, il costo dipende dal piano della SIM attivo. Quello pre-attivato è Vodafone 25 New, dunque 29 centesimi per ogni SMS al di fuori del piano tariffario. Nel caso in cui si supera il bundle di Giga, la connessione si arresta. Questi non sono cumulabili con quelli del mese successivo.

Da non dimenticare che le offerte sono utilizzabili anche in roaming all’interno dell’UE e compatibili con il meccanismo di convergenza fisso mobile chiamato Giga Family. Si possono dunque aggiungere 50 o 100 giga in più al mese di traffico. Questo se si sceglie di unire il mobile al fisso in una sola fattura.

Regola per le nuove attivazioni a partire dal 19 aprile 2020

Per le nuove attivazioni effettuate dal 19 aprile 2020, viene attivato di default Vodafone 25 news. La particolarità è che sono inclusi nella tariffa servizi non disattivabili. Tra questi i servizi SMS di reperibilità Chiamami e Recall e l’ascolto della Segreteria Telefonica, che con alcune offerte sono inclusi senza l’applicazione dei relativi costi (detariffati), grazie all’attivazione automatica dei servizi denominati Promo Non Pago Chiamami & Recall e Promo Non Pago Segreteria.

Se sono tariffati, invece, il consumo è di 1,50 euro al giorno per la Segreteria Telefonica e 12 centesimi al giorno per i servizi Chiamami e Recall, solo se vengono usati però. Vodafone Rete Sicura non si attiva automaticamente ma solo con consenso. Il primo mese è gratuito, come Happy Black, poi i costi sono rispettivamente di 1,99 euro e 1,49 euro. Possono essere disattivati in qualsiasi momento.

Cosa da tenere in considerazione è che possono essere effettuate delle modifiche nel corso del tempo. In tal caso, Vodafone avvisa un mese prima del cambio.