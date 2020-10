Come fatto anche da altri operatori, Vodafone Italia ha deciso di rendere disponibili al pre ordine i nuovissimi Apple iPhone 12 sul proprio sito, a partire dallo scorso 16 ottobre 2020.

Oltre che dal sito, è adesso possibile farlo anche dall’app My Vodafone, con procedura di pre-acquisto, per i clienti con offerte Infinito e per chi attiva la prova gratuita di 1 mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone: partiti i pre ordini dei nuovi Apple iPhone 12

Per iPhone 12 e iPhone 12 Pro, l’operatore ha reso disponibile una pagina dedicata sul suo sito web ufficiale grazie al quale tutti i clienti possono preordinarli, indicando il proprio modello preferito e lasciando il proprio numero di telefono per farsi ricontattare dall’operatore quando il prodotto sarà disponibile. Vodafone rende disponibili i nuovi iPhone 12 e 12 Pro in tutte le versioni messe in commercio, con tutti i tagli di memoria offerti dal produttore.

In questo caso, per il lancio dei nuovi iPhone 12, Vodafone ha deciso di mettere a disposizione per la prima volta una prevendita riservata tramite app My Vodafone. All’interno del proprio sito si legge infatti: “Sei già cliente Vodafone sul tuo smartphone? Non aspettare allora: prova l’Infinito gratis per 1 mese e pre-acquista subito il tuo nuovo iPhone! Vai sull’App My Vodafone e scopri la sorpresa che ti abbiamo riservato, anche se sei già cliente Infinito“.

La novità della prevendita tramite app My Vodafone dei nuovi smartphone Apple è dunque disponibile solo per tutti i clienti con attiva un’offerta con minuti, SMS e Giga illimitati della gamma Vodafone Infinito. Parlando ora di prezzi, iPhone 12 da 64 GB è proposto al costo di 26.99 euro al mese per 30 mesi senza anticipo. Senza anticipo anche iPhone 12 da 128 GB a 28.99 euro al mese, iPhone 12 da 256 GB a 32.99 euro al mese e iPhone 12 Pro da 128 GB al prezzo di 34.99 euro al mese.

Il modello iPhone 12 Pro da 256 GB prevede invece un anticipo di 49.99 euro più 36.99 euro al mese per 30 mesi. Infine, il modello più capiente della gamma, iPhone 12 Pro da 512 GB è proposto a 38.99 euro al mese per 30 mesi con 199 euro di anticipo. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.