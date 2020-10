Gli sconti relativi al mondo del gaming su pc sembrano non finire più. Tra gli sconti di Steam e i giochi in regalo ogni settimana di Epic Games, riforniscono continuamente i gamer più appassionati di nuovi titoli da scoprire, giocare e godersi. Adesso è il turno di Ubisoft, che ha deciso di organizzare delle giornate di sconto su molti titoli tripla A del proprio catalogo. Gli sconti arrivano fino all’80% del prezzo finale. Scopriamo insieme i titoli più interessanti che potreste acquistare!

Ubisoft, delle offerte da urlo

I giochi presenti nella Hall Of Fame sono i seguenti:

Rainbow Six Siege | 8,00€ ( 19,99€ )

( ) Rainbow Six Siege Deluxe Edition | 9,90€ ( 29,99€ )

( ) Ghost Recon Breakpoint | 15,00€ ( 59,99€ )

( ) Anno 1800 | 24,00€ ( 59,99€ )

( ) Assassin’s Creed Origins Gold Edition | 18,00€ ( 89,99€ )

( ) Assassin’s Creed Odyssey Deluxe Edition | 18,75€ ( 74,99€ )

( ) Assassin’s Creed Odyssey Gold Edition | 25,00€ ( 99,99€ )

( ) Assassin’s Creed Syndacate | 17,50€ ( 69,99€ )

( ) For Honor | 25,00€ ( 99,99€ )

( ) Far Cry 5 | 12,00€ ( 59,99€ )

( ) Far Cry 5 Mondo Edition | 18,00€ (8 9,99€ )

(8 ) The Crew 2 | 10,00€ ( 49,99€ )

( ) Steep | 6,00€ ( 29,99€ )

( ) Steep Gold Edition | 8,00€ ( 39,99€ )

( ) Watch Dogs 2 | 9,99€ ( 19,99€ )

( ) Watch Dogs 2 Gold Edition | 20,00€ ( 99,99€ )

Insomma, una bella e basta gamma di giochi per tutti i gusti: a partire da molte versioni di Assassin’s Creed, passando per dei giochi open world come Far Cry 5 o come Watch Dogs 2. In attesa delle prossime offerte per il Black Friday di fine novembre, al quale manca ormai un mese circa, queste sono delle ottime offerte di cui approfittare, per non rimanere mai senza giochi da avviare.

Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e se c’è qualche gioco che vi potrebbe interessare. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna notizia in merito e nessuna delle ultime novità nel mondo della tecnologia.