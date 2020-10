Trony si sbarazza di Unieuro, proponendo al pubblico italiano una campagna promozionale che raccoglie al proprio interno vere e proprie offerte di altissimo livello, con possibilità di spendere pochissimo su ogni acquisto.

La soluzione che andremo a raccontarvi nel nostro articolo, non è purtroppo disponibile su tutto il territorio nazionale, ma risulta essere attiva solamente presso alcuni punti vendita della nostra penisola (controllate l’ultima pagina per maggiori informazioni). Gli acquisti, se interessati, potranno essere completati solo nei negozi fisici, non sul sito ufficiale dell’azienda.

Trony: queste sono le offerte del momento

Il volantino Trony si snoda tutto attorno ad un meccanismo già visto in passato anche da Euronics, il cliente deve recarsi in negozio ed acquistare un qualsiasi prodotto, spendendo complessivamente più di 499 euro.

A questo punto, quando arriverà in cassa, gli verrà offerta la possibilità di aggiungere un altro dispositivo tra i 5 preselezionati da Trony, pagandolo solamente 99 euro. I modelli disponibili sono Samsung Galaxy A30s, TV Led LG da 43 pollici, Monopattino EMG, Samsung Galaxy Watch Active e iRobot Roomba 676.

La consegna del prodotto sarà immediata in cassa, non sarà assolutamente necessario attendere alcun intervallo temporale per una spedizione a domicilio.

Le offerte tra cui scegliere sono davvero molte, vi segnaliamo solamente la presenza del Samsung Galaxy S20 FE, la Fan Edition con processore Qualcomm Snapdragon 865, in vendita a 699 euro, ma ovviamente non sono limitate al singolo modello.

I dettagli del volantino sono disponibili direttamente nell’articolo.