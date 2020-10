Telefonini fortunati: questi modelli valgono migliaia di euro

Il mondo delle aste non si ferma mai e sembra che la compra vendita di telefonini vintage stia prendendo sempre più importanza

Davvero una grande quantità di persone ha l’abitudine di conservare i loro vecchi telefonini. Molti infatti, tra normali consumatori o collezionisti, custodiscono gelosamente questi oggetti nelle zone remote delle loro case senza sapere una cosa fondamentale: questi potrebbero valere davvero oro.

Stando alle funzionalità, ormai sono inutili e non ha quasi alcun senso usarli. Ma, come detto prima, per i collezionisti potrebbero valere davvero molto dal punto di vista economico. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Telefonini fortunati: alcuni di questi modelli sono molto richiesti

Sono davvero tanti i collezionisti di tutto il mondo che hanno cercato di ottenere questi telefonini. Questi spesso sono sminuiti dai loro possessori, ma non sanno che c’è un mondo che va al di là del semplice utilizzo. Infatti, il mondo delle aste è pronto ad accogliere questi dispositivi che, in molte situazioni, vengono acquistati a delle cifre davvero esorbitanti. Probabilmente i soldi che investono sono anche maggiori di quelli che spenderebbero per uno smartphone di ultima generazione top di gamma.

Quindi, per riuscire a fare qualche soldo in più, questi tipi di rivendite possono essere davvero molto interessanti. È bene però tenere in considerazione due particolari importanti:

Non tutti i modelli di cellulare risultano interessanti agli occhi dei collezionisti; Il loro stato di usura potrebbe compromettere notevolmente la cifra di vendita dell’oggetto.

Alcuni modelli per gli intenditori del genere sono decisamente più interessanti e rari, proprio per questo abbiamo una lista di alcuni telefonini che sono più ricercati di altri. Vi può aiutare a capire cosa vendere nel caso in cui siate in possesso di questi dispositivi. Ecco di seguito i vecchi telefonini più ricercati nel mondo del collezionismo: