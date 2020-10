Huawei ha continuato a credere molto nei Tablet, anche quando il loro mercato era in chiara difficoltà e, adesso che a causa di Smart Working e lezioni telematiche il mercato è tornato a crescere, il brand cinese è pronto ad offrire una vasta gamma di dispositivi, tra qui questo Matepad T10s, concreto e dal costo di acquisto contenuto.

Design, Display e Hardware

Display FullHD IPS da 10,1″(1920 x 1200,224 PPI), in formato 16:10 con cornici abbastanza sottili e simmetriche. Ingloba la tecnologia ClariVu Enhancement ed è certificato TUV per la protezione degli occhi dalla luce blu. E’ un pannello di buona qualità, i colori hanno una buona fedeltà cromatica, è solo un po’ troppo lucido il vetro che comporta qualche riflesso di troppo.

Corpo in alluminio in colorazione Deepsea Blue, sottile (7,85 mm) , formato ottimo per studiare (240,2×159), leggere e navigare, peso di circa 450 grammi.

Il processore è il Kirin 710A, realizzato da Huawei in collaborazione con SMIC anziché TSMC, con processo produttivo ancora fermo a 14 nm, octa-cora (4 x 2.2GHz e 4 x 1.7GHz), aiutato da 2/3GB di RAM, 32 o 64GB di ROM espandibile fino a 512 Gb tramite SD. Calcolo grafico affidato alla GPU Mali G51. Wi-Fi con supporto alle bande 2.4GHz e 5GHz,Bluetooth 5.0, GPS e versione LTE con ingresso SiM per navigazione in 4G.

Speaker posizionati ai lati, stereo, a cura di Harman Kardon, l’audio è una delle cose meglio realizzate di questo Tablet, non distorce ed è potente.

Qualità delle fotocamere da minimo sindacale: 5MP apertura f/2.2 al posteriore (tanto è assurdo fare foto coi tablet), 2MP f/2.4 all’anteriore, molto tirata per poter essere visti bene in videoconferenza.

Buona l’autonomia, nonostante i 5.100 MAh che non sono tantissimi, il SoC poco energivoro permette di raggiungere le 7 ore in navigazione Wi-Fi. Caricatore in dotazione da 10W un po’ lento.

Software

EMUI 10.1, basata su Android 10, senza servizi Google, ma AppGallery sta crescendo e diventando più completa (forse ha un po’ troppa pubblicità) e TrovApp è stato sostituito da PetalSearch, si riesce a trovare più o meno ogni Apk e ora tante banche italiane hanno aggiornato la propria app mobile per funzionare correttamente sui devices Huawei.

Si possono installare PrimeVideo e Netflix, ma la riproduzione sarà in qualità SD, Youtube potrete vederlo solo da browser, ma si possono creare collegamenti rapidi sul launcher, e con una diagonale più ampia rispetto ad uno Smartphone si soffre meno la fruizione tramite browser dei servizi di Google per cui manca l’app dedicata.

Per il resto è la solita EMUI, una personalizzazione curata, abbiamo la modalità notte, la modalità lettura e lo split-screen. Purtroppo ci sono un po’ di impuntamenti e di rallentamenti, essendo l’hardware non molto potente.

Non manca neanche HuaweiShare, per lo scambio rapido di file e contenuti con altri dispositivi Huawei compatibili, ed il parental control (fondamentale su un tablet se ci sono bambini per casa) fruibile nel Kid Corner dedicato.

Conclusioni

Un tablet economico, non è di certo un fulmine, ma per il prezzo a cui viene offerto attorno ai 225 euro può essere una scelta azzeccata, soprattutto se consideriamo quanto sta crescendo AppGallery e alla qualità costruttiva.

Huawei offre spesso delle vendite in bundle sui suoi prodotti, con l’offerta giusta questo Matepad T10s potrebbe essere ancor più vantaggioso.