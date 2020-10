PUBG Mobile, i cinque trucchi che i cheaters usano per essere invincibili

Quali sono i trucchi più utilizzati dai cheaters di PUBG Mobile? Scopriamoli insieme in questo articolo.

PUBG Mobile è uno dei titoli per smartphone più popolari, giocato da milioni di utenti in tutto il mondo. C’è, però, chi adora vincere facile, e vincere facile non significa necessariamente skills (abilità, appunto, farina del proprio sacco) ma il più delle volte significa… trucchi.

Dall’altra parte, però, i cheaters sembrano non avere vita lunga in PUBG Mobile: l’utilizzo dei trucchi è una pratica vietata e ciò comporta il ban definitivo dal gioco. Stando all’ultimo rapporto condiviso dal team di PUBG Mobile, nella sola settimana del 9 al 15 ottobre sono stati bannati più di 2.800.000 di account.

I cinque trucchi che i cheaters usano per essere invincibili

In questo articolo, dunque, oltre a denunciare l’utilizzo dei trucchi perché poco divertente e soprattutto scorretto nei confronti degli altri giocatori, in quanto non permettono di competere ad armi pari, vorremmo segnalarvi i cinque trucchi più utilizzati dai cheaters.

Wallhack

E’ uno dei trucchi più utilizzati negli spara-tutto. Permette di individuare facilmente i nemici, anche se sono nascosti in edifici e coperti da muri. Il trucco in questione, infatti, anziché rendere il muro trasparente evidenzia il nemico di un verde fluorescente.

Aimbot

Con questo trucco, il cheater ottiene il 100% di precisione quando attacca un nemico. Esistono hack più sofisticate che permettono di reindirizzare i colpi alla testa anche se si sta mirando ad un’altra parte del corpo o se non ci si ritrova nelle immediate vicinanze di un nemico.

Extra Sensory Perception

L’Extra Sensory Perception o ESP è un codice che, una volta immesso nel client di gioco, monitora i dati ed offre una varietà di informazioni sui nemici come nome, salute, distanza, armi utilizzate ed altro. Oltre ciò, individua e segnala i nemici nelle vicinanze utilizzando linee di guida simili a radar.

Speed hack

Permette di spostarsi molto più velocemente all’interno del gioco. Si tratta di un’arma a doppio taglio: se da un lato offre vantaggi nei combattimenti a corto raggio, per scansare i colpi più velocemente, dall’altro lato la super-velocità può essere difficile da controllare e non permette di mirare con precisione mentre ci si sta spostando.

Jump hack

Consente di saltare in aria e godere di una vista panoramica della mappa: è un hack utilizzato per individuare i nemici dall’alto e che può essere usato anche durante la guida di un veicolo.