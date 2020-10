Netflix ha in programma di rilasciare un nuovo tipo di prova gratuita per gli utenti. La modalità darà accesso all’intera libreria della piattaforma per due giorni. Può partecipare chiunque non abbia ancora un abbonamento netflix. In questo modo, i non membri potranno dare un’occhiata al catalogo di film e serie TV.

Secondo quanto riportato da Protocol, il codice nell’ultima versione dell’app Android di Netflix nasconde alcuni dettagli. La scoperta è stata fatta dall’editor di XDA-Developers Mishaal Rahman, il quale indica che il gigante dello streaming prevede di organizzare un evento di due giorni sotto il nome “StreamFest”.

Netflix StreamFest inizierà il 4 dicembre

A quanto pare, l’evento inizierà il 4 dicembre e sarà disponibile su qualsiasi dispositivo che supporti Netflix. Secondo il codice scoperto, agli utenti interessati a testare il servizio non sarà richiesto di inserire i dati della propria carta per accedere allo streaming gratuito.

In base al codice, il gigante dello streaming potrebbe limitare il numero di persone che possono trasmettere in streaming il suo servizio a costo zero. Potrebbe apparire un possibile messaggio che informa gli utenti che “Netflix StreamFest è al completo”. Netflix non ha fornito altre informazioni, incluso se la promozione è limitata agli Stati Uniti.

All’inizio di questo mese, proprio negli Stati Uniti, Netflix ha interrotto la sua opzione che consentiva ai potenziali abbonati di testare il servizio tramite una prova gratuita di 30 giorni. A La società, quindi, “sta esaminando diverse promozioni di marketing negli Stati Uniti per attirare nuovi membri”, ha riferito in precedenza un portavoce.