Tutti i fan della Marvel hanno sognato almeno una volta nella vita di poter indossare la tuta di Iron Man. La fantastica Mark III è una meraviglia tecnologica dalle caratteristiche incredibili. Tra le tante caratteristiche della tuta, o sarebbe meglio dire armatura, ricordiamo il sistema di supporto al pilota, meglio conosciuto come Garvis, i sistemi di difesa e ovviamente la strumentazione di volo, dai propulsori a gli stabilizzatori.

Fino a poco tempo fa questa fantasia non andava oltre il semplice sogno irrealizzabile oggi, forse, è qualcosa di più. La marina americana, insieme alla sua controparte britannica, sta infatti sviluppando una speciale tuta che ricorda molto i movimenti dell’armatura di Iron Man. Certo non sarà dotata si razzi traccianti, o di un raggio laser generato dal petto, ma è comunque un’invenzione davvero interessante.

Iron Man: la tuta della marina americana come quella di Tony Stark

Nel video che ha iniziato a circolare su internet è ben visibile un uomo che indossa la tuta librarsi in aria utilizzando due propulsori tenuti in mano insieme ad un ulteriore componete tenuta a mo’ di zaino. I movimenti compiuti durante i test ricordano in modo impressionante il tipico stile di volo di Iron man, che utilizza degli stabilizzatori posti nelle mani per rimanere in posizione verticale anche a mezz’aria.

Il sistema è di fatto un Jet-pack che dovrebbe essere usato, nelle intenzioni della marina, dagli squadroni d’assalto durante gli abbordaggi. Il sistema, sviluppato da Gravity è formato da ben cinque motori che garantiscono una velocità di ben 300 Km/h; un buon punto di partenza per la creazione di una vera tuta di Iron Man.