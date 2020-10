Un salvavita per gli amanti della musica di tutto il mondo, ora si può cercare su Google qualsiasi canzone o sinfonia che ti piace, semplicemente canticchiandola o fischiandola.

Una nuova funzionalità chiamata “Hum to Search“, è stata annunciata all’evento Search On di Google ed è finalmente disponibile.

Ti consente di cercare un brano musicale che non ha testo o di cui non ricordi il testo.

Come utilizzare il nuovo aggiornamento che ti permette di cercare e trovare facilmente qualsiasi canzone

Per provarlo tu stesso, accedi a Ricerca Google sul tuo telefono e tocca l’icona del microfono. Chiedi a Google “Qual è questa canzone“, quindi fischia, canticchia o canta.

Google ti dà quindi da 10 a 15 secondi per cantare, canticchiare o fischiare la melodia, dopodiché ti presenta una selezione di possibili corrispondenze, a partire da quella che ritiene essere la più probabile.

La funzione dovrebbe funzionare anche se l’utente è stonato, secondo il gigante della tecnologia. Quindi non devi nemmeno preoccuparti troppo che la tua intonazione sia perfetta.

“Quando canticchi una melodia nella ricerca, i nostri modelli di machine learning trasformano l’audio in una sequenza basata sui numeri che rappresenta la melodia della canzone, i modelli vengono addestrati per identificare le canzoni in base a una varietà di fonti, incluse persone che cantano o fischiano. Gli algoritmi tolgono anche tutti gli altri dettagli, come gli strumenti di accompagnamento, il timbro e il tono della voce. Quello che ci rimane è la sequenza basata sui numeri della canzone.”

Questo nuovo aggiornamento è disponibile sia per Android e sia per iOS.