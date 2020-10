Le offerte di Euronics sono assolutamente inedite, tutti gli utenti riescono a raggiungere l’acquisto di grandissimi prodotti a prezzi fortemente scontati, potendovi accedere però solamente in determinati punti vendita dislocati sull’intero territorio nazionale.

Attivo ufficialmente fino al 28 ottobre, il volantino Euronics disponibile in questo periodo è valido solamente presso i negozi di proprietà del socio La Via Lattea, con acquisto effettuabile solamente in loco. Gli utenti che vorranno approfittare degli sconti non potranno recarsi sul sito ufficiale o altrove in Italia.

In aggiunta agli ottimi prezzi che andremo a raccontarvi, segnaliamo comunque la presenza di un omaggio, corrispondente al set di pentole Tognana, consegnato a coloro che sceglieranno di acquistare uno dei dispositivi contrassegnati dal bollino blu.

Euronics: tutte le offerte che fanno sognare gli utenti

I prezzi del volantino Euronics sono comunque alla portata di ogni singolo consumatore, a partire dai 649 euro necessari per acquistare un ottimo Samsung Galaxy S20 di ultima generazione, passando anche per il top di gamma assoluto, il Samsung Galaxy Note 20, raggiungibile con un esborso finale di 979 euro.

Virando verso soluzioni decisamente più economiche, non possiamo che raccomandare l’acquisto di Oppo A53s, in vendita al prezzo base di solamente 199 euro, passando anche per LG K52 a 229 euro, Huawei P40 Lite a 229 euro o il vecchio modello Huawei P30 Lite proposto alla modica cifra di 269 euro.

Tutti i prodotti possono essere visionati nel dettaglio tra le pagine del volantino Euronics inserito direttamente nel nostro articolo.