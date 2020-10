L’abbonamento al servizio di streaming di Dazn non è mai stato conveniente fino a questo punto. Grazie ad una modalità che in pochi conoscono e si possono risparmiare moltissimi soldi. Il merito è tutto di Dazn, che mette a disposizione delle promozioni veramente molto allettanti.

Ora non avrete più alcuna scusa per non godervi i vostri sport preferiti e le partite di calcio: saranno proprio i vostri amici a darvi una mano per ottenere lo sconto a meno di 5 euro al mese, invece dei 9.99€ previsti. Le modalità attraverso le quali si possono ottenere le quote scontate sono ben due, entrambe legali. Cosa aspettate? Per pagare il vostro abbonamento poco più di 4 euro al mese, leggete qui di seguito!

Dazn ad un prezzo mai visto

Il primo metodo prevede l’attivazione dell’abbonamento con l’invito dei propri amici. Per ogni amico invitato tramite il link generato sull’apposita pagina del vostro account, e che ovviamente provvederà a finalizzare l’abbonamento, potrete ottenere un mese di streaming gratuito. Questa procedura vale per ben 4 volte, per uno sconto fino a 40 euro!

Il secondo metodo invece, è leggermente più complicato da seguire, ma vi permetterà di usufruire dell’abbonamento ad un prezzo veramente imperdibile. Acquistando un voucher annuale dal valore di 99,99€ per 12 mesi di streaming di Dazn, con un risparmio rilevante e il costo mensile di 8,33€ (sono due i mesi di sconto che Dazn vi garantisce), starete già a metà dell’opera.

Secondo le indicazioni di Dazn, l’abbonamento può essere usato su un massimo di sei dispositivi, di cui due in contemporanea. Se dividete l’abbonamento con uno dei vostri migliori amici arriverete a risparmiare un ulteriore 50%, pagando poco più di 4 euro mensili!

Fateci sapere nei commenti se siete riusciti ad attivare una delle due promozioni, e continuate a seguirci per non perdervi nessuna delle novità in merito.