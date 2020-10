Coop e Ipercoop stanno per concludere oggi, 21 ottobre 2020, un’ottima campagna promozionale in cui sono effettivamente riuscite a scontare grandissimi prodotti al giusto prezzo finale di vendita.

Il risparmio è alla portata di ogni consumatore sul territorio italiano, tutti gli acquisti dovranno necessariamente essere completati nei punti vendita in Italia, senza limitazioni o riduzioni particolari in termini di regionalità o disponibilità locali. Allo stesso modo, le scorte non dovrebbero essere un problema, ciò sta a significare che molto probabilmente troverete ancora disponibili tutti i prodotti elencati nel volantino Coop e Ipercoop.

Coop e Ipercoop: le offerte attive in questo momento

Le offerte Coop e Ipercoop attive in questo momento, fanno drizzare la testa agli utenti consapevoli, ovvero coloro che sono da sempre attenti al risparmio, ed alla ricerca del prodotto dal miglior rapporto qualità/prezzo.

Il modello da acquistare subito è sicuramente lo Xiaomi Mi 10 Lite 5G, un buonissimo terminale con display da 6.57 pollici, e connettività 5G, in vendita a soli 3229 euro. Da molti viene considerato un best buy assoluto e, dati alla mano, non possiamo che confermare le impressioni iniziali. Volendo dimezzare la spesa finale, l’occhio cade poi su Samsung Galaxy A21s e Xiaomi Redmi 9C, sono due dispositivi in vendita a meno di 159 euro, e che nascondono buone prestazioni generali, basandosi ad ogni modo su un ampio pannello da oltre 6.50 pollici.

Il volantino Coop e Ipercoop, se interessati, lo potete sfogliare direttamente al seguente indirizzo.