Faremmo di tutto per pagare meno bollette possibile. Una delle più onerose resta senza dubbio quella ENEL. Alcuni clienti hanno adoperato il trucco dei contatori azzerati. Risulta un fatto che sicuramente si pagare meno ma è anche vero che le conseguenze legali sono pesanti e si sommano a multe assurde. Si ricade nel cerchio della frode aggravata ai danni delle società di servizio della rete elettrica nazionale. Ecco che cosa ha scoperto la Polizia Italiana nel corso di una perquisizione.

Truffa dei contatori manomessi che regalano bollette, cosa è successo a Roma

Nei dintorni della capitale uno squadrone di tutori della Legge è intervenuto in un sopralluogo di abitazioni segnalate da vicini e condomini insospettiti. Forti della paura di essere arrestati i residenti hanno notificato strane situazioni nel trattamento dei contatori ENEL.

Nel corso delle indagini in loco gli agenti hanno potuto constatare la presenza di uno strano aggeggio collocato proprio vicino al sistema di conteggio dell’energia. Una calamita è stata trovata per ogni postazione. Il magnete è stato in grado di alterare il conto dell’energia regalando bollette Gratis ai trasgressori. Una cosa per la quale si finisce in carcere con la fedina sporca da contorno a pesanti ammende da pagare.

Pensiamo sia doveroso ricordare che esistono metodi accreditati legali e più pratici per risparmiare senza truffare i contatotori. Uno di questi passa per il bonus famiglia attivi sia per il reparto GAS che per gli sconti Luce. Il risparmio è garantito e si ha la certezza che nessun tutore dell’ordine venga a bussare alla porta nel cuore della notte.