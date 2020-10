Comet fa letteralmente sognare gli utenti, grazie al lancio di una campagna promozionale che è assolutamente in grado di racchiudere ciò che di meglio troviamo sul mercato, a prezzi molto più ridotti del normale listino.

Esattamente sulla stessa linea di Unieuro, anche in questo caso Comet offre all’utente la possibilità di fruire degli stessi sconti sia online che direttamente in ogni negozio sul territorio italiano. Sul sito ufficiale è prevista la spedizione gratuita su ogni ordine superiore ai 49 euro (non importa quanti prodotti, basta superare la cifra indicata). Non manca, ovviamente, anche il Tasso Zero, meglio definita rateizzazione senza interessi con pagamento diretto tramite conto corrente bancario.

Comet: le offerte del volantino non hanno rivali

I prodotti migliori in promozione da Comet, coprono tutte le fasce di prezzo, sono disponibili appunto top di gamma, come Xiaomi Mi 10T Pro a 649 euro, passando anche per Galaxy Note 20 e Oppo Reno 4 Pro, con cifre richieste molto vicine ai listini del periodo.

Spostandosi anche verso soluzioni più economiche, le versioni base dei suddetti, quindi parliamo di Oppo Reno 4, di Samsung Galaxy S20 FE (la fan edition con Qualcomm Snapdragon 865) o altri modelli Xiaomi decisamente più economici.

Tutti i dispositivi vengono commercializzati, salvo indicazioni differenti, con garanzia legale della durata di 24 mesi, e soprattutto in versione no brand. La campagna promozionale di Comet può essere visionata direttamente nelle pagine che abbiamo inserito direttamente qui sotto.