Carrefour torna a strizzare l’occhio al mondo della tecnologia, con un volantino che propone 10 giorni di festa italiana, con lo scopo di scontare ogni giorno un prodotto ad un prezzo veramente molto speciale.

Una simile campagna promozionale l’avevamo già osservata da Bennet in passato, l’idea è quindi di invogliare il consumatore a recarsi più volte presso il punto vendita, nella speranza che, oltre al prodotto desiderato, effettui anche altri acquisti. Chiaramente è un volantino Carrefour disponibile solamente in negozio e, parlando del prodotto in promozione nel corso della singola giornata, con scorte limitate numericamente.

Carrefour: questi sono gli sconti da non perdere

Gli sconti da non perdere sono sostanzialmente due, e riguardano uno smartphone ed un televisore. Il 24 ottobre 2020 dovrete recarvi assolutamente in negozio per acquistare un Samsung Galaxy A20e, un modello economico, con un ampio display da 5.8 pollici, 3GB di RAM e 32GB di memoria interna, in vendita al prezzo incredibile di soli 99 euro.

L’altro giorno da non mancare è Martedì 27 ottobre, sarà possibile acquistare un TV LED da 43 pollici, con installabili applicazioni e visione massima in FullHD, ad un prezzo bassissimo, soli 199 euro.

Al netto delle due proposte, non mancano anche altri sconti validi per tutta la durata del volantino Carrefour. Tra questi annoveriamo Samsung Galaxy A41 a 229 euro, Galaxy A21s a 159 euro, Galaxy A31 a 249 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 189 euro o l’ottimo Mi Note 10 lite a 299 euro.

