Apple ha rilasciato iOS 14.1 e iPadOS 14.1, il primo aggiornamento dell’ultima versione del sistema operativo per iPhone ed iPad. L’update introduce una serie di novità importanti, tra cui la correzione di bug alquanto fastidiosi.

E’ stato risolto, per esempio, il bug che talvolta causava l’invio delle e-mail dall’alias errato, e quello che poteva causare la visualizzazione dei widget e delle icone in dimensioni diverse da quelle impostate. iOS 14.1 introduce anche il supporto per la riproduzione e la modifica di video HDR a 10 bit in Foto su iPhone 8 e modelli successivi.

iOS 14.1, tutte le novità

A seguire, tutte le novità introdotte con iOS 14.1

Aggiunto il supporto per la riproduzione e la modifica di video HDR a 10 bit in ‌Foto‌ per ‌iPhone‌ 8 e versioni successive

Risolto un problema in cui alcuni "widget", cartelle e icone venivano visualizzati in dimensioni ridotte nella schermata principale

Risolto un problema in cui trascinare i “widget” sul ‌ Schermata iniziale‌ potrebbe rimuovere app dalle cartelle

Risolto un problema per cui alcune e-mail in Mail venivano inviate da un alias errato

Risolto un problema che poteva impedire alle chiamate in arrivo di visualizzare le informazioni sulla regione

Risolto un problema in cui alcuni utenti talvolta non erano in grado di scaricare o aggiungere brani alla loro libreria durante la visualizzazione di un album o di una playlist

Risolto un problema che poteva impedire la visualizzazione degli zeri in Calcolatrice

Risolto un problema in cui la risoluzione del video in streaming poteva essere temporaneamente ridotta al inizio della riproduzione

Risolto un problema che impediva la configurazione dell'Apple Watch di un membro della famiglia per alcuni utenti

Risolto un problema in cui il materiale della confezione di Apple Watch veniva visualizzato in modo errato nell’app Apple Watch

Risolto un problema nell’app File che poteva causare alcuni MDM e visualizzare in modo errato il contenuto come non disponibile

Migliorata la compatibilità con i punti di accesso wireless Ubiquiti

L’aggiornamento iOS 14.1 può essere scaricato su tutti i dispositivi compatibili dalle Impostazioni dell’iPhone. Per farlo, vai su Impostazioni> Generali> Aggiornamento software.