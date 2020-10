La piattaforma di e-commerce Amazon comunica a tutti i suoi utenti l’esistenza di un nuovo concorso per partecipare all’estrazione di 10.000 Euro in buoni sconto. Gli utenti per partecipare devono effettuare un acquisto pari o superiore ai 30,00 Euro a partire dal 19 di Ottobre fino al 15 di Novembre per ricevere almeno un codice di partecipazione. Per gli utenti Prime è possibile riscattare due codici di partecipazione.

Secondo il regolamento, comunque, l’oggetto acquistato deve essere venduto e spedito da Amazon, altrimenti non è possibile riscattare il codice. Per tutti gli utenti che vogliono tentare la sorte, possono valutare alcuni oggetti venduti e spediti da Amazon che oscillano tra un prezzo di 30,00 Euro e i 40,00 Euro, ma eccoli descritti nel paragrafo qui di seguito.

Amazon: ecco alcuni prodotti tra i 30,00 e i 40,00 Euro per partecipare al nuovo concorso

Gli utenti che vogliono partecipare a questo concorso senza spendere troppo, possono valutare questi oggetti descritti qui di seguito, venduti e spediti da Amazon che vantano un costo tra i 30,00 e i 40,00 Euro. Ad esempio per chi ha bisogno di un paio di auricolari wireless è possibile tenere in considerazione le Honor Choice True Wireless Earbuds con un cost all’incirca di 40,00 Euro. Con 7,00/8,00 Euro in meno, in alternativa, è possibile acquistare le Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2.

In alternativa in numerosi stanno valutando la nuova Fire TV Stick classica con un costo di circa 40,00 Euro e Amazon Echo Dot di terza generazione con un costo di circa 50,00 Euro.

L’attenzione di altri utenti, invece, si sposta sulla categoria Smartband. In tanti sono incuriositi dello Xiaomi MI Smart Band 5 con un costo di 33,00 Euro più o meno, e dello Xiaomi MI Smart Band 5+ con un costo superiore, costa circa 60,00 Euro.