Amazon ha iniziato ad inviare gli inviti per l’accesso anticipato al suo servizio di streaming di giochi Amazon Luna. L’accesso sarà permesso solo ad alcuni selezionati tra le centinaia di migliaia di giocatori con sede negli Stati Uniti che hanno presentato domanda.

In un post sul blog, Amazon ha affermato che inizierà con “un piccolo gruppo di primi clienti sul servizio e continueremo a invitare altri giocatori a unirsi a noi nei prossimi mesi”. Se non ricevi un invito a breve, potresti rimanere bloccato in lista d’attesa per un po’ di tempo.

Amazon Luna, iniziano i primi test

I giocatori che otterranno l’accesso anticipato avranno accesso inizialmente a Luna Plus Game Channel e alla sua libreria di 50 giochi per $ 6 al mese. Altri giochi verranno aggiunti in seguito. Il canale Plus è quello principale con giochi di licenza Amazon; presto i giocatori potranno aggiungere canali specifici dell’editore (con le proprie tariffe di abbonamento) per più giochi.

Anche il Canale Ubisoft verrà aggiunto all’accesso anticipato, ma Amazon non indica quando sarà disponibile o quanto costerà. Tuttavia, si dice che il prossimo Assassin’s Creed Valhalla sarà disponibile su quel canale. La tariffa Luna Plus di $ 6 / mese è valida solo fino alla fine dell’accesso anticipato e, di nuovo, non sappiamo quando terminerà l’accesso anticipato o quanto sarà il costo dell’abbonamento finale.

I giocatori con accesso anticipato riceveranno una notifica 30 giorni prima che la tariffa aumenti e potranno annullare l’abbonamento in qualsiasi momento mese per mese. Oltre alla piattaforma di giochi streaming, il colosso ha anche presentato il controller bluetooth Luna acquistabile a circa €49.