Xiaomi ha recentemente presentato una nuova tecnologia di ricarica wireless che permette di alimentare i device in pochi minuti. Il colosso cinese ha annunciato di aver finalmente superato i suoi limiti tramite la creazione di una nuova tecnologia che offre agli utenti l’opportunità di raggiungere il 100% di autonomia in pochi minuti. Il nuovo sistema a cui si fa riferimento è noto come Xiaomi Mi Wireless Charging

Xiaomi Mi Wireless Charging: ecco il nuovo sistema di ricarica wireless da 80W!

Negli ultimi mesi Xiaomi ha dimostrato di essere tra le migliori aziende impegnate nel raggiungimento di ottimi risultati tramite la creazione di sistemi di ricarica wireless capaci di ricaricare i dispositivi in breve tempo. Nel mese di agosto l’azienda aveva presentato la tecnologia da 50W. Adesso afferma di essere pronta ad oltrepassare il limite precedente attraverso la presentazione di una nuova tecnologia da 80W.

Il nuovo sistema Xiaomi Mi Wireless Charging consente dunque di ricaricare una batteria da 4.000 mAh raggiungendo il 10% di autonomia in un minuto; il 50% in soli 8 minuti; e il 100% di autonomia in soli 19 minuti.

Non è ancora nota l’occasione durante la quale l’azienda procederà con la presentazione di un device compatibile con la nuova tecnologia di ricarica wireless da 80W. Si presume che Xiaomi abbia intenzione di rilasciare degli smartphone compatibili con la nuova tecnologia Xiaomi Mi Wireless Charging entro i primi mesi del 2021.

Il risultato ottenuto da Xiaomi è decisamente strabiliante che potrebbe indurre i vari rivali a impegnarsi in tal campo per ottenere risultati altrettanto ottimi.