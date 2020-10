Nella giornata di oggi si sono verificati numerosi problemi di disservizio per moltissime società. Nel novero troviamo servizi di messaggistica istantanea come Whatsapp, operatori telefonici come Iliad e Tim e anche un servizio del Play Station Network. Insomma, sembrerebbe proprio una giornata negativa per l’Italia e per l’Europa. Ma vediamo meglio quali sono le aree più colpite dai disservizi.

Down Day per tantissimi servizi in Italia

Sono molti i problemi che con cui ci troviamo a combattere ogni giorno, e oggi per molti utenti ce ne saranno alcuni in più.

Whatsapp: l’applicazione di messagistica più utilizzata al mondo sta avendo problemi generalizzati di connessione in tutta Italia, ma non solo. Anche l’Inghilterra e l’Olanda sono colpite come il nostro stivale.

Iliad: dopo aver assistito alle problematiche di Poste Mobile, che recentemente ha subito un forte disservizio su tutta la linea, regalando 100 GB ai propri utenti in segno di scuse, anche Iliad sta sperimentando la stessa sorte. Sembrano esserci alcune difficoltà per le chiamate e per la navigazione su internet, con l’impossibilità di connettersi alla rete per moltissimi utenti del noto operatore.

Tim: lo stesso vale per Telecom Italia Mobile, i cui utenti stanno sperimentando disservizi lungo tutta la penisola. Insomma una giornata nera per gli operatori telefonici.

Playstation Network: anche la nota piattaforma di Sony per l’intrattenimento e il gaming su console sta sperimentando delle problematiche. In particolare è il servizio Video ad avere dei problemi, mentre gli altri servizi come gestione account, giochi e social network, PlayStation Store, continuano a funzionare correttamente.

Vi manterremo aggiornati non appena la situazione cambierà o verranno comunicate ulteriori informazioni sulla risoluzione o sulle cause che hanno portato questi disservizi.