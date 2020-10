Le serie fantasy riescono sempre ad appassionare gli individui in modo eccezionale. Nondimeno i titoli presenti su Netflix rientranti in questa categoria sono quasi sempre i preferiti dagli abbonati, i quali fremono dalla voglia di vedere le stagioni successive a quelle appene pubblicate. Esaudire i desideri di tutti all’unisono è un po’ difficile ed infatti è per tale motivo che gli spettatori di The Witcher, Stranger Things e Lucifer ora stanno attendendo. Quando tempo rimane ancora? Scopriamolo subito.

Netflix lavora sodo: le novità su The Witcher, Lucifer e Stranger Things

La speranza di poter concludere la quinta stagione nel corso del 2020 e dunque rendere disponibile online la parte B di Lucifer è ormai svanita dai pensieri dei showrunner. Purtroppo nonostante le riprese della sesta stagione siano ormai iniziate ed inoltrate, i lavori di post-produzione, inerenti gli episodi mancanti della quinta stagione, richiederanno più tempo del previsto facendo slittare il tutto all’anno prossimo. Non è ancora chiaro se gennaio o febbraio potrebbero essere i mesi ufficiali dell’uscita, ma la speranza negli spettatori è sempre l’ultima a morire.

Quando si parla di speranza e di attese gli spettatori di Stranger Things e The Witcher, poi, condividono molto più di qualcosina. Nonostante i canali ufficiali di Netflix si siano impegnatati a rilasciare alcune novità, quanto ancora toccherà agli utenti aspettare prima delle nuove stagioni è ancora un mistero. The Witcher, come preannunciato al momento del suo rinnovo, avrebbe impiegato diverso tempo per tornare on-line con la seconda stagione tanto è vero che fin da subito si era parlato del 2021. D’altra parte, il lockdown e la pandemia da coronavirus hanno causato notevoli ritardi per quel che concerne la quarta stagione di Stranger Things. In arrivo per Natale? Purtroppo la vediamo dura.