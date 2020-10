Per i clienti di Sky è tempo di Champions League. Proprio a partire da questa sera infatti sulla piattaforma satellitare ritorna la competizione per club più importante del mondo. Con il ritorno della Champions, il palinsesto della pay tv può dirsi finalmente completo. Da qui a Natale, gli appassionati di calcio avranno quindi appuntamenti a ripetizione.

Oltre al classico metodo del satellitare, i clienti di Sky possono scegliere di attivare anche un’offerta alternativa legata al digitale terrestre.

Sky, i costi sono sempre più bassi: ecco la promozione per il DTT

Sky mette a disposizione degli abbonati un pacchetto composto da Sport e Calcio anche sul digitale terrestre. Gli utenti interessati potranno attivare un ticket di visione, il cui costo mensile si attesta sulla quota di 34,90 euro. Incluse nel costo mensile ci sono le principali esclusive dell’emittente satellitare, senza però la dotazione di una parabola o di un decoder.

L’offerta guarda ovviamente a tutti i nuovi clienti. La novità però è che anche tutti gli utenti storici dell’emittente potranno cambiare il loro metodo di abbonamento e passare al digitale terrestre.

All’iniziativa presentata si aggiungono anche due servizi extra. In primo luogo, i clienti avranno incluso nel prezzo il portale Sky Go. L’app streaming sarà necessaria per guardare i propri contenuti preferiti anche lontano da casa attraverso una connessione internet ed un dispositivo come smartphone, tablet o pc. Inoltre, sempre gli abbonati che scelgono il DTT potranno accedere anche ai canali Cinema del vecchio bouquet di Mediaset Premium completamente a costo zero.