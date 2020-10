Come ogni anno, ormai, il PlayStation Network si prepara all’arrivo di Halloween, proponendo centinaia e centinaia di offerte super vantaggiose all’interno del PlayStation Store. I saldi dedicati ad una delle feste Americane per eccellenza, dureranno fino al prossimo 3 Novembre e non prevedono l’obbligo di possedere un abbonamento Plus, il che significa che tutti i Player PS4 potranno accedere agli sconti senza nessuna restrizione.

I saldi di Halloween sono in assoluto uno degli eventi più importanti a cui possono partecipare i giocatori PS4, godendo quindi di prezzi stracciati su molteplici giochi. Non a caso, infatti, il PlayStation Store presenta, nella sezione dedicata agli sconti, decine e decine di giochi e bundle in offerta a soli 5 euro, o meno. Scopriamo quindi di seguito la lista completa.

PlayStation 4: ecco la lista completa dei giochi in super sconto

Con i saldi di Halloween, il PlayStation Store si è arricchito di giochi super scontati. Decine e decine di titoli molto interessanti in offerta a soli 5 euro, o meno, e senza l’obbligo di possedere il PlayStation Plus. Ecco quindi di seguito la lista completa: