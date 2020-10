Il periodo più pauroso dell’anno è finalmente in arrivo: Halloween è pronto a stupire tutti i più giovani e gli amanti del macabro senza lasciare indietro nessuno. Il team della Niantic, infatti, ha svelato in anteprima tutte le novità che arriveranno entro il 31 ottobre su Pokémon Go: tra nuovi personaggi ed eventi dedicati, la stagione dell’orrore è alle porte, scopriamo tutti i dettagli per arrivate pronti all’evento.

Pokémon Go e Halloween 2020: tutto ciò che c’è da sapere sugli eventi in programma

Proclamate attraverso un comunicato stampa molto spiritoso, le novità inerenti al periodo di Halloween si presentano a gran voce. Anzitutto, per poter arrivare pronti a tale evento non bisogna che conoscere la data di inizio dello stesso: stando alle dichiarazioni del team di Pokémon Go, l’evento avrà inizio sabato 24 ottobre e perdurerà per più di una settimana, fino al 4 novembre.

Durante il corso di questi 12 giorni i players di Pokémon Go potranno assistere a:

Apparizioni più comuni dei Pokémon selvatici di tipo spettro; potranno essere trovati nei raid e le loro uova si schiuderanno in tempi minori;

Gengar e Sableye vestiti a tema;

e vestiti a tema; La prima apparizione di Yamask di Galar. Per poterla sbloccare sarà necessario completare la nuova ricerca speciale è dedicata ad Halloween ossia “Un inquietante messaggio svelato”;

di Galar. Per poterla sbloccare sarà necessario completare la nuova ricerca speciale è dedicata ad Halloween ossia “Un inquietante messaggio svelato”; Un incontro con Spiritomb ;

; L’apparizione di Darkai nei raid a cinque stelle;

Nuovi compiti di ricerca sul campo dedicati ad Halloween;

Acquisto di nuovi oggetti nella boutique come maschere Pikachu, tute Gengar o ancora occhialini Sableye;

L’arrivo di pacchi Pacchetto scherzetto, Scrigno maligno e Cofanetto zucchetta nello Store;

Caramelle per i trasferimenti raddoppiate;

Caramelle per la cattura raddoppiate.

Per quanto concerne, invece, gli eventi dedicati al vero e proprio festeggiamento di Halloween, questi ultimi saranno tre ossia: