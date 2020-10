Ma anca poco meno di un mese al lancio della Playstation 5 e continuano ad uscire nuovi dettagli sulla nuova console Sony. Oggi parliamo della ventola e del sistema di raffreddamento della nuova console dopo le numerose critiche mosse alle Playstation 4 e dell’eccessivo rumore che produce. Sembra proprio che il team di sviluppo abbia tenuto in forte considerazione il feedback degli utenti, che spesso si sono lamentati dell’eccessiva rumorosità dei quella che a breve diventerà la vecchia generazione.

La nuova ventola occupa un ruolo centrale nella console. Il sistema di raffreddamento in generale occupa buona parte del hardware della nuova Playstation 5; in questo modo si è voluto massimizzare la dissipazione del calore riducendo comunque il fastidioso rumore che veniva generato.

Playstation 5: la nuova ventola sarà adattiva

Arrivano inoltre nuove informazioni sul sistema di raffreddamento; Playstation 5 sarà dotata di una ventola in grado di regolare la propria velocità in base ai dati raccolti durante le sessioni di gioco. In questo modo si potrà regolare al meglio il rapporto tra raffreddamento del sistema e rumore generato. Per farlo basterà un semplice aggiornato del firmware della console.

Per riuscire nell’intento la Playstation si è munita di quatto sensori per la temperatura che permetteranno di capire quali giochi possano causare delle criticità. In una recente intervista Yasuhiro Ootori, responsabile della divisone Mechanical Design, ha dichiarato: “In futuro verranno rilasciati giochi con caratteristiche diverse e verranno accolti dati sul comportamento dell’APU per ogni gioco. Abbiamo un piano per ottimizare il controllo della ventola sulla base di questi dati”.