Mancano soltanto pochi giorni all’evento organizzato da Huawei per la presentazione di alcuni nuovi device. In tale occasione avremo modo di conoscere diversi dispositivi ma a suscitare parecchia attenzione è la serie Mate 40. A riguardo sono recentemente venute fuori delle informazioni che riportato le specifiche tecniche dello smartphone Huawei Mate 40 Pro.

Huawei Mate 40 Pro: ecco tutte le informazioni emerse sul nuovo smartphone in arrivo!

Di recente sono emerse in rete alcune indiscrezioni relative alle specifiche tecniche dello smartphone Huawei Mate 40 Pro. In base a quanto diffuso da Winfuture, pare che lo smartphone sia dotato di un pannello OLED curvo da 6,7 pollici con risoluzione Full HD Plus, che ospita una fotocamera frontale da 13 megapixel e un sensore 3D per il riconoscimento facciale.

Sul retro lo smartphone potrebbe presentare un modulo fotografico circolare davvero interessante poiché costituito da ben tre sensori: il principale da 50 megapixel; un grandangolo da 20 megapixel e un teleobiettivo da 12 megapixel.

Ad alimentare lo smartphone vi sarà una batteria da 4.400 mAh compatibile con il sistema di ricarica rapida a 65W e ricarica wireless.

L’arrivo del nuovo dispositivo, che sarà disponibile in più varianti, è previsto per il 22 ottobre, giorno in cui l’azienda tramite un evento online procederà con la presentazione della nuova serie di smartphone. Non sono ancora emerse in rete particolari informazioni in merito a quello che sarà il costo con il quale Huawei lancerà i suoi nuovi smartphone e non è ancora certo che le caratteristiche qui menzionate corrispondano effettivamente a quelle che saranno le specifiche dello smartphone. A breve, però, avremo modo di conoscere tutti i dettagli.