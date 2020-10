Oggi inizia ufficialmente l’evento di Halloween di Call of Duty: Warzone e Modern Warfare. ‘The Haunting of Verdansk’, il nome del nuovo evento, includerà nuove modalità di gioco, ricompense e skin da The Texas Chainsaw Massacre and Saw. L’evento durerà fino al 3 novembre.

Forse la più grande novità in questo evento di Halloween sono i pacchetti a tema del film Texas Chainsaw Massacre e Saw, che includono le skin Leatherface e Billy the Puppet. I fan di Saw possono anche guadagnare uno speciale coltello da lancio chiamato The Phlebotomozier, un progetto per fucile d’assalto e per fucile da caccia e altri pezzi di personalizzazione.

I fan di Texas Chainsaw Massacre, invece, potranno ricevere un pacchetto che include un sacco di oggetti a tema. Questi oggetti comprendono la skin Leatherface, il progetto della mitragliatrice Cimelio di famiglia, il progetto corpo a corpo di Anybody Home e altri oggetti a tema Texas Chainsaw Massacre.

L’aggiornamento di Halloween presenta alcuni importanti aggiornamenti del gameplay, tra cui una nuova arma e alcune modalità di gioco. Il JAK-12 è un nuovo fucile automatico e spara più velocemente di qualsiasi altro fucile. Il fucile può essere ottenuto tramite una sfida in-game.

In Warzone, i giocatori possono sperimentare l’oscurità di Verdansk, rendendo molto più difficile vedere i giocatori nemici senza ottiche speciali. La mappa a tema includerà anche un treno fantasma, un cameo di Billy the Puppet e lo spettro di Leatherface, solo per spaventare i giocatori.

Arriverà su Warzone, inoltre, una modalità Zombie Royale. Quando i giocatori muoiono in Zombie Royale, tornano in vita come zombie. Non possono sparare alle persone, ma possono correre molto velocemente, saltare molto in alto, prendere a pugni e vedere al buio. Se un giocatore zombificato uccide abbastanza nemici, possono rigenerarsi e tornare alla loro forma umana.