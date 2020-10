A quanto pare, l’Apple Watch SE sta causando i primi problemi poiché alcuni utenti stanno riscontrando un eccessivo surriscaldamento dopo poche ore di utilizzo. Diversi proprietari di ‌Apple Watch SE‌ in Corea del Sud si sono imbattuti in questo problema, come segnalato in un post di Reddit che raccoglie vari reclami.

Ci sono state sei segnalazioni totali, tutti da proprietari di Apple Watch SE residenti in Corea del Sud. Oltre al surriscaldamento, una strana macchia gialla compare nell’angolo in alto a destra dello smartwatch. Tutti i proprietari che hanno riscontrato problemi indossavano l’orologio quando si è surriscaldato sul polso. Sembra che il problema si sia presentato durante la ricarica o subito dopo.

Apple Watch SE, attenzione ai problemi di surriscaldamento

Uno dei proprietari ha ricevuto il prodotto l’8 ottobre, lo ha utilizzato nella giornata del 9 Ottobre e, il 10 ottobre di mattina, l’utente si è svegliato con il polso molto caldo. A quanto pare, dopo essersi tolto lo smartwatch, ha notato dei segni rossi sul braccio causati dal calore. Non è stato effettuato alcun smontaggio di ‌Apple Watch SE‌, quindi non è chiaro quale possa essere la causa del problema. Tuttavia, su Reddit gira voce che il problema potrebbe riguardare i connettori del display vicino al Taptic Engine.

Non è chiaro il motivo per cui questo problema si sia presentato solo in Corea del Sud e non ci sono altri rapporti da diversi paesi sul problema. Potrebbe esserci un problema specifico per gli orologi prodotti in una determinata area e spediti in Corea del Sud, oppure potrebbe essere un problema più diffuso e le segnalazioni non sono ancora arrivate.