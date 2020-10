Amazon: ecco alcuni prodotti per partecipare all’estrazione di 10.000€

Vediamo in questo articolo alcuni prodotti da acquistare su Amazon per partecipare all'estrazione di 10.000 euro in buoni.

In occasione del suo decimo compleanno italiano, il noto colosso dell’e-commerce Amazon ha indetto una sorta di lotteria che dà la possibilità ai propri utenti di vincere fino a ben 10.000 euro di buoni sconto da spendere sullo store. Per poter partecipare a questa estrazione che avverrà verso la fine del prossimo mese è però necessario riceve un codice di partecipazione. In particolare, è possibile ricevere questo codice effettuando un acquisto di almeno 30 euro. Tuttavia, non tutti i prodotti presenti sullo store online rientrano tra quelli validi per poter ricevere il buono. Come confermato dell’azienda, infatti, questo prodotto acquistato deve essere necessariamente venduto e spedito da Amazon, altrimenti non si potrà ricevere il buono valido per partecipare all’estrazione. Per questo motivo, vediamo qualche prodotto piuttosto economico (con un prezzo variabile dai 30 ai 40 euro) che permette di partecipare all’estrazione.

Ecco alcuni prodotti da acquistare su Amazon per poter vincere 10.000 euro di buoni

Vediamo quindi alcuni prodotti venduti e spedito da Amazon che potrete acquistare per poter ricevere un codice per partecipare all’estrazione finale. Segnaliamo in primis Amazon Echo Dot di terza generazione, ovvero lo smart speaker intelligente realizzato in tessuto antracite e con integrato l’assistente vocale Alexa. Quest’ultimo è venduto e spedito da Amazon ad un prezzo pari attualmente a 49,99 euro. Se però preferite avere il modello di ultima generazione, dovrete spendere 10 euro in più.

Tra i prodotti che potete acquistare per poter partecipare all’estrazione, c’è anche la nuova Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa. Quest’ultima è venduta ad un prezzo di 39,99 euro, ma vi ricordiamo che non supporta lo streaming in 4K. Se avete bisogno con questa caratteristica, in evenienza potrete acquistare la Fire TV Stick 4K, anche se il suo prezzo è però pari a 59,99 euro.

Come ultimo prodotto segnaliamo infine la nuova smart band di Xiaomi, ovvero la Xiaomi Mi Smart Band 5. Quest’ultima ha un costo pari a 33,90 euro.