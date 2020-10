WindTre ne ha davvero per tutti, per cercare di tornare in auge sulle SIM della maggior parte degli utenti, l’azienda ha deciso di proporre una campagna promozionale assolutamente interessante, condita con addirittura 100 giga di traffico dati al mese.

Il suo nome è molto lungo e complesso, a conti fatti si tratta della Go 100 Fire+ Easy Pay Limited Edition, una promozione che nasconde al proprio interno addirittura 100 giga di traffico, ma che purtroppo presenta una limitazione molto importante. L’attivazione, infatti, risulta essere riservata esclusivamente agli utenti che si ritrovano in uscita da Iliad o da un MVNO, con portabilità obbligatoria del proprio numero. Nel momento in cui verrà effettivamente richiesta, ad ogni modo, si parlerà anche di 10 euro necessari per acquistare la SIM, in aggiunta ad un altro punto importante.

I più attenti conoscitori del mondo WindTre lo avranno già capito, è una promozione in versione easy pay, ovvero disponibile solamente con pagamento diretto tramite conto corrente bancario o carta di credito. A differenza del solito, tuttavia, non presenta un vincolo contrattuale di durata.

WindTre: la promozione è incredibile

Tutto questo per una promozione WindTre davvero ricchissima di contenuti, più precisamente permette di accedere a 100 giga di internet alla velocità del 4.5G, passando anche per illimitati minuti per telefonare a chiunque, o 200 SMS da utilizzare verso ogni numero registrato in Italia.

Il suo prezzo è l’ultimo punto forte, soli 6,99 euro al mese a titolo definitivo, ovvero per sempre. L’attivazione è possibile in tutti i punti vendita sul territorio nazionale, sottostando alle suddette limitazioni.