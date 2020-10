WindTre si conferma il gestore più attivo del momento. L’operatore ha intenzione di rubare la scena ai provider rivali in queste settimane per quanto concerne le offerte di telefonia mobile. WindTre, inoltre, vuole garantire anche pieno supporto a tutti gli utenti che desiderano, dato il momento storico, una tariffa che comprende consumi elevati per internet da destinare alle attività di smart working.

WindTre, la migliore offerta per lo smart working con ben 100 Giga in 4G

Una soluzione molto vantaggiosa per i clienti può essere WindTre Star+. Questa tariffa offre agli utenti ben 100 Giga per la navigazione internet, cui vanno aggiunti anche chiamate senza limiti verso tutti ed SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa è di 7,99 euro.

L’iniziativa di WindTre, così come altre offerte che il provider ha messo a disposizione dei nuovi abbonati, si configura come una promozione winback. Avranno quindi accesso privilegiato all’offerta tutti gli ex clienti e chi effettuerà la portabilità della propria rete da altro operatore. Come per tutte le operazioni di portabilità, il passaggio da una rete all’altra – mantenendo inalterato il proprio numero – comporta un’attesa del clienti di due o tre giorni lavorativi.

L’obiettivo di WindTre Star+ è quello di offrire al pubblico un’alternativa valida sia alle promozioni di TIM, che alle iniziative previste da Iliad che di TIM. Questa ricaricabile, a conti fatti, offre servizi più convenienti rispetto alla Giga 50 di Iliad (con 100 Giga internet anziché 50) ad un prezzo mensile che resta di 7,99 euro.