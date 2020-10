Vodafone prova ogni giorno a proporre al pubblico una campagna promozionale differente, nella speranza che l’utenza decida di abbandonare il proprio operatore telefonico, per abbracciare il mondo dell’azienda in red.

L’ultima proposta in ordine di tempo è la cosiddetta Vodafone Special Giga, una promozione attualmente disponibile al prezzo di 7,99 euro al mese, da versare direttamente tramite credito residuo, con alle spalle un bundle assolutamente invidiabile.

Più precisamente, coloro che la richiederanno potranno accedere a 1000 SMS da utilizzare verso tutti, a 70 giga di traffico dati al mese, con l’aggiunta di illimitati minuti per telefonare ad ogni numero sul territorio nazionale. La velocità di navigazione massima, se interessati, corrisponde esattamente a 600Mbps in download.

Vodafone: quali i contenuti dell’offerta

L’offerta di Vodafone è chiaramente stupefacente per svariati motivi, in primis il prezzo, ma anche l’insieme di contenuti effettivamente posti sul piatto.

La limitazione più grande riguarda sicuramente la disponibilità sul territorio, a conti fatti è una promozione che non tutti gli utenti potranno richiedere sul proprio numero, data la diffusione in versione operator attack. Stando a quanto comunicato, potrà essere attivata solamente dagli uscenti da Iliad o da un MVNO, con annessa richiesta di portabilità.

Il costo iniziale da sostenere equivale a 10 euro, necessari appunto per l’acquisto della SIM ricaricabile; in genere è una promozione che può essere attivata solamente nei punti vendita, non escludiamo però che venga proposta all’utente anche attraverso altri canali. E’ da considerarsi esente da qualsiasi tipo di vincolo contrattuale di durata, in altre parole la portabilità potrà essere richiesta in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.