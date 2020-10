Rincorrere sempre le offerte migliori può portare ad un epilogo ormai comune: sottoscrivere una delle promo di Vodafone. Queste sono le migliori per qualità secondo gli ultimi dati registrati in merito alla telefonia mobile. Non esiste infatti una rete 4G così estesa in Europa, e proprio questo avrebbe portato gli utenti a propendere per il colosso anglosassone.

Proprio durante gli ultimi due anni però Iliad sarebbe stata in grado di rubare molti utenti proprio a Vodafone, che adesso vuole rispondere per le rime. L’azienda ha infatti deciso di proporre ben tre nuove offerte che riescono a mettere insieme i contenuti e convenienza in quantità.

Vodafone continua a battere tutti e lancia tre offerte per recuperare utenti

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga