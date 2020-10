Unieuro attiva solo oggi una campagna promozionale da non perdere assolutamente di vista, il SottoCosto risulta ormai essere prossimo alla scadenza, di conseguenza gli utenti hanno ancora pochissimo tempo a disposizione per approfittare degli sconti.

Come sempre accade quando parliamo di Unieuro, tutti potranno accedervi, indistintamente dalla provenienza o dalla dislocazione regionale. Gli acquisti potranno essere completati anche sul sito ufficiale, optando per la consegna gratuita al proprio domicilio, previa una spesa di almeno 49 euro.

Unieuro: le offerte con i prezzi migliori del momento

Il prodotto maggiormente rappresentativo di una campagna assolutamente interessante, è il Samsung Galaxy S20+, un modello dalla qualità elevatissima, in vendita nel periodo addirittura a soli 699 euro. L’occasione è unica, mai in passato, parlando ovviamente dei negozi fisici, avevamo osservato una simile riduzione sul modello di punta della serie Galaxy S20.

L’altro terminale che ci sentiamo di consigliarvi, nel caso in cui vogliate invece risparmiare il più possibile, è sicuramente l’Oppo Reno 2. Recentemente è comparso sul mercato Oppo Reno 4 e 4 Pro, ma non presentano quell’innovazione che al loro prezzo di listino ci saremmo aspettati di vedere. Per questo motivo appare essere molto più sensato puntare al buon vecchio Oppo Reno 2, con una spesa effettiva inferiore ai 400 euro.

Il volantino Unieuro, come ampiamente specificato in passato, risulta essere in scadenza oggi, 18 ottobre 2020, sia online che in tutti i punti vendita. Se siete interessati all’acquisto, potete visionare le pagine che abbiamo inserito nell’articolo.