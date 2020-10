Vodafone ha deciso di proporre ancora, tramite una campagna avviata rigorosamente via SMS winback, l’offerta Vodafone Special 50 Digital Edition. Questa sembra essere rivolta ad alcuni suoi ex clienti, i quali riceveranno prontamente un messaggio promozionale. L’offerta è attivabile entro il 20 ottobre 2020 ad un costo di 5,99 euro mensili.

Tuttavia, la stessa offerta potrebbe essere presentata ad alcuni clienti anche con un pagamento differente: si va dai 7 euro mensili fino a pagamenti personalizzati, oltre che a diverse date di scadenza. Nel messaggio è specificato che l’offerta è attivabile solo tramite i rivenditori aderenti ed è possibile controllare ulteriori dettagli a riguardo cliccando sul link che troverete nell’SMS o chiamando al numero 800034663.

Vodafone: l’offerta special 50 Edition offre delle possibilità incredibili

L’offerta di Vodafone prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti, fissi e mobili. SMS illimitati verso tutti e 50 giga di traffico Internet mobile fino in 4G ad un prezzo personalizzato mensile. Arrivare l’offerta è del tutto gratuito, mentre per quanto concerne il metodo di pagamento, è previsto l’addebito su credito residuo. Si può anche decidere di attivare Smart Pay, il quale permette di pagare il rinnovo dell’offerta con carta di credito o SEPA SDD. Se non avviene il pagamento, c’è il blocco della navigazione.

Si può usufruire dell’offerta anche in Roaming nei Paesi dell’UE, tuttavia c’è un traffico dati limite usabile ogni mese. È possibile avere assistenza 24 ore su 24 tramite TOBi o l’app MyVodafone. È possibile anche scegliere di chattare con un consulente o essere chiamati.

In tutte le nuove SIM c’è come impostazione predefinita Vodafone 25 New. Questo piano comprende i servizi non disattivabili Chiamami, Recall e l’ascolto della Segreteria Telefonica.

C’è un meccanismo, che è disattivabile, che consente al cliente di navigare in Internet anche con credito negativo: con l’addebito di 99 centesimi può avere traffico illimitato per ben 24 ore. Il servizio è utilizzabile per massimo 48 ore, ad un costo totale di 1,98 euro. È anche incluso Smart Passport+ che consente al cliente di chiamare e navigare in Internet in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, San Marino e USA, al costo di 3 euro al giorno. L’addebito avviene solo in caso di utilizzo.