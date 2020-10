In questi ultimi mesi abbiamo assistito ad cambio radicale nelle nostre vite. Con l’arrivo della terribile epidemia legata al Coronavirus, infatti, tutti noi abbiamo dovuto cambiare il nostro modo di vivere e abbiamo dovuto adattarci al meglio a questa situazione. In qualsiasi luogo pubblico, come scuole e uffici, i termometri e i termoscanner digitali sono diventati uno strumento praticamente essenziale in quanto permettono di individuare tutti coloro che hanno la febbre e quindi tutti coloro che potenzialmente potrebbero essere soggetti al virus. Dall’inizio di questa vicenda, quindi, sul mercato globale si è innalzato il numero di vendite di questi prodotti tecnologici. Vediamo in particolare alcuni da acquistare.

Termoscanner pediatrico LAICA TH1001

Questo termoscanner (pensato principalmente per misurare la febbre ai bambini) è disponibile all’acquisto presso il noto store MediaWorld ad un prezzo pari a 27,99 euro. Appoggiando la sonda sulla fronte, questo device sarà in grado di misurare la temperatura corporea e quest’ultima verrà visualizzata su uno schermo LCD.

BEURER FT 95

Questo termometro è leggermente più costoso del precedente (prezzo pari a 48,99 euro in offerta su MediaWorld) ma possiede senz’altro diverse caratteristiche molto interessanti. In primis, questo device dispone di una connessione Bluetooth che permette di collegarlo al proprio smartphone e di tenere sotto controllo i dati relativi alla temperatura corporea. Una volta che viene misurata la temperatura l’utente verrà avvertito tramite un segnale acustico. Oltre a questo, è presente un LED di tre colori differenti in base al livello adeguato o meno della temperatura corporea.

TTEX Y-400

Questo termoscanner è diverso dai precedenti in prims in quanto è più ergonomico e permette di misurare in appena un secondo la temperatura corporea. Si tratta di un dispositivo rapido ed efficace, anche se purtroppo non dispone di una batteria ricaricabile ma è alimentato da due batterie di tipo AAA.