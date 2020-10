Senza nemmeno volerlo gli operatori TIM, WindTre e Vodafone hanno potenzialmente regalato milioni di euro agli utenti in possesso delle SIM Gold scoperte dopo un servizio a “Le Iene”. Si tratta di schede telefoniche segnalate come uniche al mondo ed intercettate anche da uno dei maggiori esperti del settore che, nel corso della nostra intervista, ha riferito di aver ricevuto offerte assurde per cedere il proprio numero di telefono. Ecco cosa c’è da sapere.

Asta SIM: risultati della vendita al dettaglio da parte degli operatori

Come detto, i gestori di telefonia mobile hanno messo in vendita alcune SIM speciali devolvendo il ricavato all’Istituto Nazionale dei Tumori. Questi sono stati i resoconti maturati:

339 YYXXXXX – TIM ha devoluto 2’210 euro con questo numero.

con questo numero. 33Y XXXXXXX – TIM ha devoluto 8’600 euro con questo numero.

con questo numero. 342 XXXXXYY – Vodafone è riuscita a donare 1’920 euro con la vendita di questo numero.

con la vendita di questo numero. 320 XYZYZYZ – Wind è riuscita a donare 856 euro con la vendita del numero.

con la vendita del numero. 393 XY9XXY9 – 3 Italia ha donato 343 euro

Il tuo numero può valere molto di più

Ma come appreso dal link precedente sappiamo che numeri facili sono particolarmente ambiti da società, imprese, calciatori, manager, sceicchi e personaggi illustri del mondo della moda e dello spettacolo. Questi sono disposti a spendere cifre a diversi zeri per avere un recapito con cifre ripetute. Si tratta di un indiscutibile vantaggio per gli affari e la visibilità aziendale.

Per capire quanto sia importante avere una SIM del genere basta valutare l’impatto pubblicitario dei numeri verdi sponsorizzati in TV o nei cartelloni pubblicitari. Sono semplici da tenere in mente e tornano utili nel momento del bisogno. Qui vale lo stesso principio.

Il canale privilegiato per la rivendita SIM passa per i forum di discussione dove stabilire un contatto diretto che evita potenziali truffe in sordina sia lato acquirente che venditore. Possedete un numero raro?