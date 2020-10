L’operatore virtuale PosteMobile ha deciso di continuare a proporre le proprie offerte di rete fissa, denominate Casa e Casa Facile ad un prezzo scontato fino al 28 novembre 2020.

Queste offerte erano state recentemente prorogate dall’operatore virtuale di PostePay fino al 17 Ottobre 2020, tuttavia adesso sono state rese disponibili fino al 28 Novembre 2020. Ricordiamo cosa offrono insieme.

PosteMobile proroga Casa e Casa Facile fino al 28 novembre 2020 ad un prezzo scontato

PosteMobile Casa prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta con telefono di casa incluso al costo promozionale di 20.90 euro al mese. Inoltre sono inclusi i servizi supplementari come la segreteria telefonica, l’avviso di chiamata, la visualizzazione del numero di chiamata e un servizio di assistenza clienti dedicato.

Fino al 28 Novembre 2020, inoltre, il costo di attivazione dell’offerta è gratuito invece che a 29 euro, come anche il costo di consegna e prima installazione, il quale di base ha un prezzo di 60 euro. L’offerta Casa Facile comprende sempre sempre il telefono di casa, ma prevede chiamate illimitate solo verso tutti i numeri fissi nazionali, senza scatto alla risposta, al costo di 14.90 euro al mese. Non sono previste quindi chiamate illimitate verso numeri mobili, ma sono invece tariffate a consumo al costo di 19 centesimi di euro al minuto senza scatto alla risposta.

Anche in questa offerta sono inclusi servizi supplementari come la segreteria telefonica, l’avviso di chiamata, la visualizzazione del numero di chiamata e un servizio di assistenza clienti dedicato. Il costo di consegna e prima installazione è gratuito anche in questo caso. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.