Oppo F17 Pro è stato presentato ufficialmente per il mercato circa un mesetto fa. Nonostante sia passato poco tempo, sembra comunque che il produttore cinese abbia intenzione di presentare sul mercato mobile una nuova versione di quest’ultimo che sarà denominata Diwali Edition.

Oppo F17 Pro Diwali Edition in arrivo in India

Il noto produttore cinese Oppo ha dunque deciso di svelare per il mercato indiano una nuova variante di uno dei suoi ultimi dispositivi. Come già accennato, lo smartphone in questione si chiamerà Oppo F17 Pro Diwali Edition e, tramite una immagine teaser pubblicata in rete dall’azienda, ora sappiamo sostanzialmente quali saranno le sue peculiarità.

La peculiarità di questo smartphone sarà la sua colorazione, la quale sarà tendente al dorato. Il motivo di questa scelta risiede nel fatto che in queste settimane in India si festeggia il Diwali Festival. Si tratta di una delle feste più importanti per il territorio indiano e per questo Oppo ha deciso di presentare un’edizione speciale del suo smartphone dedicata proprio a questo evento.

Oltre a queste peculiarità stilistiche, il nuovo smartphone dell’azienda non avrà altre differenze rispetto alla sua classica versione. Il resto delle specifiche tecniche rimarrà infatti invariato tra le due versioni. Di seguito vi riassumiamo le specifiche principali.