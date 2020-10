Gli utenti che desiderano attivare una nuova promozione con Iliad non possono più fare affidamento sulla ricaricabile Flash 100. Come era previsto, infatti, questa tariffa è andata a scadenza lo scorso 15 Ottobre. Sul sito internet ufficiale di Iliad restano comunque disponibili altre interessanti iniziative come la Giga 50 e la Giga 40.

Iliad e la Fibra ottica: nei prossimi mesi le prime offerte

Le offerte per il campo della telefonia mobile sono ovviamente il punto di forza principale dell’operatore francese che ha rivoluzionato un mercato con la sua strategia molto aggressiva in termini di costi. Il prossimo passo in avanti di Iliad è quello di investire nel nostro paese anche nel campo della telefonia fissa.

Da tempo si rincorrono voci circa un futuro del provider legato alla Fibra Ottica. Ebbene, queste ultime settimane hanno eliminato anche il minimo dubbio: a breve Iliad offrirà agli utenti soluzioni per quanto concerne la telefonia domestica.

I primi passi in avanti, in questo senso, già sono stati compiuti. Iliad ha aperto le discussioni con Open Fiber, la società che offrirà pieno supporto – in linea con quanto fatto con WindTre o Vodafone – per la dotazione delle reti Fibra ottica. Il gestore, inoltre, ha anche ottenuto l’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo economico per operare nel settore della telefonia fissa.

A questo punto, tutto l’interesse è per i tempi di rilascio. Se sino a qualche mese fa, le prospettive erano esclusivamente a lungo termine, oggi è possibile sperare in un’accelerazione. L’ipotesi più ottimistica vuole le prime offerte Iliad per la Fibra ottica disponibili già per l’estate 2021.