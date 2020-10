Lo sviluppo della telefonia mobile non ha certo intenzione di fermarsi e continua a crescere notevolmente soprattutto per quanto concerne gli operatori telefonici virtuali e le loro tariffe low-cost. Per molti consumatori è davvero difficile trovare l’offerta che fa per loro e ciò e probabilmente dovuto al fatto che la scelta sul mercato è davvero molto ampia. L’operatore che però sta attirando molto l’attenzione nell’ultimo periodo è sembra ombra di dubbio ho. mobile, il quale grazie alle ultime sue tariffe davvero molto interessanti sta sorprendendo moltissimi consumatori. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

ho. Mobile: ecco quali sono le sue interessanti proposte

Allo stato attuale, ho. mobile risulta uno degli operatori telefonici virtuali più usati in assoluto grazie al fatto che riesce a garantire un ottimo servizio appoggiandosi infatti alle infrastrutture Vodafone. Come per quanto riguarda per la maggior parte degli operatori come ho. mobile, i contenuti delle tariffe sono sempre molto esosi ed una delle tariffe più utilizzate è la seguente:

Chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi;

verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi; SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi;

verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi; 70GB di traffico dati per navigare in rete alla massima velocità del 4G.

Il canone mensile dell’offerta è di 5,99 euro.

Inoltre, c’è da dire che con questa tariffa non è assolutamente previsto alcun costo nascosto per quanto concerne eventuali servizi aggiuntivi. Non è previsto neanche alcun vincolo, quindi i consumatori possono disattivare l’offerta quando lo riterranno più opportuno. L’unico “vincolo” che c’è riguarda i consumatori che hanno l’accesso a questo tipo di offerta, questi sono: Iliad, Coop Voce, Digitel, Fastweb, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV, Noitel, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A. e Spusu Italia.