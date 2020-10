I fan di Genshin Impact hanno motivo di credere che Klee sarà il personaggio del prossimo evento. Ci sono anche bonus di accesso per un breve periodo. Proprio come con il lancio iniziale di Genshin Impact, è iniziato un evento in cui hai maggiori possibilità di ottenere Venti.

Il prossimo cosiddetto evento, però, è proprio dietro l’angolo. Ci sono anche indizi su chi sarà il prossimo personaggio. Inoltre, lo sviluppatore ha annunciato nuovi bonus di accesso a breve termine. Gli eventi in cui hai una maggiore possibilità di trovare alcuni personaggi sono chiamati “banner” dalla comunità. Quello attuale terminerà oggi, 18 ottobre 2020.

Genshin Impact, il banner di Venti terminerà oggi

Non c’è ancora una data precisa per il prossimo, ma si ipotizza già che si potrà ottenere la nuova aggiunta Klee. L’utente Twitter Neptune_XVIII conosce già le informazioni sulle proprie capacità. Molti giocatori stanno attualmente supponendo che il prossimo banner sarà dovuto a Klee, personaggio già presente nella beta chiusa. Tuttavia, non è attualmente nel gioco.

Klee è un bambino di Mondstadt che preferisce giocare con gli esplosivi. Anche la sua abilità si basa su questo: l’attacco normale lancia piccole granate, mentre quello speciale – chiamato ‘Sparks ‘n’ Splash’ – posiziona una bomba in campo che causa danni pirotecnici.

La terza abilità, invece, si chiama ‘Jumpy Dumpty’ ed è una bambola simile a quella di Amber e Xiangling: salta tre volte e infligge danni pirotecnici ad ogni impatto. Dopo il lancio del gioco, c’è stato un evento “Carpe Diem” per un breve periodo, che dava alcuni bonus all’accesso. I bonus di accesso non saranno più disponibili regolarmente, ma puoi ricevere una piccola ricompensa almeno per un’altra settimana semplicemente avviando il gioco una volta al giorno.

Le fughe di notizie hanno parlato in passato di altri personaggi che verranno aggiunti al gioco nelle prossime settimane e mesi. Inoltre, lo sviluppatore ha già presentato una tabella di marcia approssimativa fino all’inizio del 2021. Per il momento ci sono nuovi eventi. Una nuova area più piccola arriverà solo in primavera.