L’attenzione di Expert al dettaglio e alle esigenze dei propri consumatori è sempre stato il punto forte su cui l’azienda si è basata, almeno per quanto riguarda gli ultimi mesi. Il cliente si ritrova a poter approfittare di tanti ottimi prezzi, ed allo stesso tempo godere di un regalo immenso su ogni acquisto effettuato.

Fino al 25 ottobre, infatti, in ogni negozio sparso per il territorio nazionale, è disponibile un volantino che racchiude al proprio interno ottime occasioni per risparmiare. Se non avete la possibilità di recarvi personalmente nel punto vendita, non dimenticate che sarà comunque possibile acquistare anche dal divano di casa, pagando però le spese di spedizione.

Ciò che rende la campagna promozionale di Expert davvero speciale, è la possibilità di ricevere la padella Sphera Tognana a titolo completamente gratuito; per ottenerla l’utente non dovrà seguire un iter particolarmente complesso o difficile, ma semplicemente dovrà acquistare ciò che vuole, spendendo almeno 199 euro. Superata la soglia di spesa, in cassa riceverà immediatamente l’omaggio.

Expert: il rapporto qualità/prezzo è incredibile

Expert accoglie uno dei prodotti più desiderati e richiesti del momento, il Samsung Galaxy S20 Fan Edition, la versione rivisitata dello smartphone che tutti vorrebbero acquistare, integrata appunto con il processore Qualcomm Snapdragon 865. Il prezzo, a differenza di quanto si sarebbe potuto pensare, non è particolarmente elevato, corrisponde all’incirca a 649 euro.

Discorso simile per l’Oppo Reno 4 Pro, un top di gamma recentemente presentato sul mercato italiano, in vendita a 799 euro. Altre offerte Expert sono disponibili direttamente sul sito ufficiale.