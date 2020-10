Euronics continua a sorprendere l’utenza italiana con una campagna promozionale di assoluto valore, il giusto insieme di prezzi bassi e di sconti speciali, con i quali gli utenti possono riuscire a spendere il meno possibile.

Con validità fissata fino al 28 ottobre, infatti, esclusivamente nei punti vendita di proprietà del socio Euronics Dimo, il cliente avrà l’opportunità di risparmiare davvero moltissimo su ogni acquisto effettuato. Il pagamento rateizzato è a disposizione di tutti gli utenti, si potrà richiedere il Tasso Zero, con versamento della rate in 10 mensilità differenti.

Euronics: nuove offerte per un volantino davvero speciale

Euronics raccoglie le richieste dei consumatori italiani, proponendo una validissima alternativa agli sconti delle altre realtà del settore. Il prodotto maggiormente rappresentativo dell’intera campagna è sicuramente l’Oppo Reno 4 Pro, un terminale ufficialmente in vendita a 799 euro, ed in grado di garantire prestazioni incredibili, seppur gambizzato da un processore non all’altezza dell’effettivo prezzo di vendita.

Per cercare di risparmiare il più possibile, l’alternativa più valida può essere rappresentata dallo Xiaomi Mi 10T, lo smartphone in vendita a 499 euro, caratterizzato da un ampio display IPS LCD, e da buonissime prestazioni generali, più in linea con la spesa richiesta al consumatore.

Il volantino Euronics ovviamente non si ferma qui, al suo interno trovano posto sempre più offerte e sconti speciali, per approfondire la conoscenza della campagna promozionale potete comunque decidere di aprire le pagine che trovate elencate nell’articolo.