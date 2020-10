Esselunga torna in auge con una campagna promozionale assolutamente interessante, ed in grado di coinvolgere un numero sempre crescente di consumatori sul territorio nazionale.

La disponibilità della suddetta è garantita esclusivamente nei punti vendita, previa verifica delle scorte effettivamente disponibili. E’ bene ricordare che tutte le offerte tech di Esselunga sono limitate nelle quantità distribuite sul territorio. La validità della campagna è fissata fino al 28 ottobre, previa verifica di quanto scritto in precedenza.

Esselunga: ecco tutti gli sconti del momento

Come al solito, l’offerta tech di Esselunga focalizza la propria attenzione sul singolo prodotto, che in questo caso è stato individuato nel videogame per PS4 Fifa 21.

La nuova release di Electronic Arts, del gioco di simulazione calcistica più amato ed ambito al mondo, prevede tante novità, a partire dalle oltre 700 squadre tra cui l’utente potrà scegliere, con 30 campionati e 90 stadi in cui giocare le proprie partite. L’obiettivo degli sviluppatori è stato quello di rendere il gameplay ancora più realistico, cercando di valorizzare la fantasia del gamer, fornendo controlli sempre migliori.

Non manca, ovviamente, nemmeno la modalità Carriera, utilissima per iniziare una nuova avventura con la propria squadra del cuore, con l’obiettivo di portarla in cima alle classifiche mondiali in pochissimi anni.

Il suo prezzo di vendita corrisponde a 49,90 euro, la versione disponibile è esclusivamente compatibile con PS4, con la promessa di un upgrade gratuito a PS5, quando Sony rilascerà la propria nuova console.