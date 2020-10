Molti italiani scelgono la via IPTV pirata per accedere ai canali DAZN con tutto lo Sport ed il Calcio che si è sempre sognato. Eppure c’è un modo legale e più pratico per avere tutti questi eventi:

Calcio

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1, EFL League Cup, Eredivisie, Champions League, Major League Soccer (MLS), J1 League, Chinese League, Copa Libertadores e Copa Sudamericana.

Sport

rugby, boxe, MMA, WRC, US football, pallavolo, Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta di ciclismo, Australian Open, Roland Garros e US Open di tennis, Formula E, 24 Ore di Le Mans, campionato WTCR, basketball ed Olimpiadi.

Nello specifico scopriremo come sia possibile, con una procedura veloce, avere DAZN Gratis sul nostro televisore ma anche su smartphone, tablet, PC e console in qualsiasi momento. Anziché spendere 9,99 Euro (ticket mensile) o 99,99 Euro (ticket annuale) il costo si azzererà grazie ad una speciale promozione attualmente valida. Scopriamo come usarla.

DAZN Gratis in Italia grazie alla nuova procedura

Le offerte DAZN sono tutto sommato ragionevoli per i nuovi clienti ma si può avere la possibilità di azzerare il costo per intero. Il periodo promozionale vale 4 mesi e si lega all’utilizzo dell’apposita opzione “Invita un Amico” che troviamo dal menu di sinistra alla sezione “Il mio Account“. Le condizioni di contratto, espresse per intero a questo indirizzo, prevedono quanto segue: